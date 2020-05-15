工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）受惠博弈需求回溫、儲能系統新產品量產出貨，2020年首季稅後淨利0.17億元、年增達40.3倍，每股盈餘（EPS）0.58元、優於去年同期0.01元、雙創同期新高，並較去年第四季虧損104萬元、每股虧損0.04元大幅轉盈。

廣錠2020年首季合併營收3.13億元，季增56.55％、年增近1.52倍，改寫同期新高。毛利率21.73％，低於去年第四季22.87％、優於去年同期21.61％，為近3年同期高點。營益率6.79％則創近1年半高點，較去年同期負1.68％大幅好轉、本業由虧轉盈。

法人指出，廣錠受惠博弈機台專案集中出貨，今年1、2月營運動能顯著提升，3月博弈機台專案拉貨雖告一段落，但受惠攜手美商普威、日商村田的儲能系統（ESS）電池新產品開始出貨，填補博弈專案缺口，3月營收較2月續揚，帶動首季營運強勁反彈。

廣錠2020年4月自結合併營收0.72億元，雖月減23.65％、降至近5月低點，仍年增10.45％，為僅次於2014年的同期次高。累計1～4月合併營收3.85億元，年增達1.03倍，續創同期新高。

展望後市，法人預期在各國政府標案遞延、博弈機台換機潮顯現下，廣錠博弈產品本業下半年可望增溫。而新切入的儲能產品初期出貨量較小，後續可望逐季增加，挹注營運成長動能，帶動廣錠今年營運表現谷底回升，成長強弱則需視後續出貨動能而定。

廣錠股價8日上攻97.8元，創上櫃以來新高，由於自3月底低點起算，1個半月來已飆漲逾1.11倍，近日高檔拉回修正至75元。今（15）日一度開高勁揚3.87％至77.9元，惟隨後遭賣壓摜壓翻黑，一度下跌3.73％至72.2元，早盤維持逾2％跌幅，表現偏弱。

(時報資訊)