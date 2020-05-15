味全(1201)首季財報出爐、炎夏飲料需求大增推出不少新品搶市，今日股價開高後，多空在平盤處展開攻防。味全第一季營收39.74億元，營業毛利11.15億元，毛利率28.07%，營業淨利4482.4萬元，營益率1.13%，淨利歸屬母公司業主2569.7萬元，年減率97.7%，每股盈餘(EPS)0.05元。

2019年台灣氣泡水市場已超過10億元，今年仍看好有20%的成長空間。味全看好此商機，也加入搶攻氣泡水商機行列，今年夏天也推出一款Avila強碳酸氣泡水，目標是希望上市第一年就能攻佔10%市佔率。

台灣果汁飲料市場每年不斷成長，味全自2017年推出「農榨」品牌表現出色，是少數即飲飲品運用台灣在地食材為主，搶攻夏日炎熱商機，味全「農榨」品牌今年再度推出兩款新口味鳳梨綜合飲及蜂蜜檸檬飲。

味全說，此次農搾選擇鳳梨、蜂蜜檸檬作為新品口味，延續農搾在地特色與精神，同時解決鳳梨因疫情無法外銷，餐廳訂單下跌等滯銷問題。

(時報資訊)