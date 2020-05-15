影》 北市酒店解禁？黃珊珊：該怎麼做就怎麼做 10:392020/05/15 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊，說明北市酒店解禁情形。(圖/中時電子報 直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 已連續28天無新冠肺炎本土病例，台北市長柯文哲昨被問及酒店舞廳是否開放？柯炮轟中央是「典型不想負責任」，竟丟給地方政府決定。台北市副市長黃珊珊今早再開記者會，回應因北市酒店數量不在少數，不像其他縣市數量少，解禁與否，要考量執行上的問題，柯市長的立場是，市府該怎麼做就怎麼做，等執行面確定後，就會按既定行程處理。 另外，對於林森錢櫃大火案，行政調查部分，現在已到廉政委員會，結束後就會交由各局處考紀處處理，並做懲處。 (中時電子報) #酒店解禁 #台北市 #黃珊珊 #練台生 #錢櫃大火 #新冠肺炎 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 美研究：奎寧無助治療新冠肺炎 04:102020/05/11 全球財經 中醫大新竹附醫團隊救回疑似新冠肺炎患者 家屬寫卡片致謝 10:562020/05/11 生活 酒店舞廳採社交距離 黃珊珊酸中央：要派人整天盯嗎？ 11:442020/05/11 政治 台北市意外頻傳 5小時內2人墜樓身亡 13:192020/05/11 社會 雙抗體檢測試劑 十分鐘驗出新冠肺炎 17:012020/05/11 生活 錢櫃大火救出百餘人 全靠這些人臨場反應 16:402020/05/11 生活 新聞透視》拒不道歉 練讓企業形象蒙羞 04:102020/05/14 政治要聞 黑紅大戰 聚焦派系版圖擴張 04:102020/05/14 政治要聞 議員譴責練台生 柯促出來處理 04:102020/05/15 社會新聞 陸委會正名新冠肺炎 羅智強嗆館長：你說呢？ 10:182020/05/15 政治 政治熱門新聞 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 真心換絕情！陳美伶兩度問蘇貞昌為何撤換卻得到這答案 - 政治 刪除「國家統一」引爆壓力 蔡易餘撤回《憲法增修條文》修正草案 - 政治 韓粉注意！罷韓該去投票？王淺秋8字回應 - 政治 罷韓、反罷韓拉鋸 苦苓爆差距票數周玉蔻大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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