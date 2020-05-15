已連續28天無新冠肺炎本土病例，台北市長柯文哲昨被問及酒店舞廳是否開放？柯炮轟中央是「典型不想負責任」，竟丟給地方政府決定。台北市副市長黃珊珊今早再開記者會，回應因北市酒店數量不在少數，不像其他縣市數量少，解禁與否，要考量執行上的問題，柯市長的立場是，市府該怎麼做就怎麼做，等執行面確定後，就會按既定行程處理。

另外，對於林森錢櫃大火案，行政調查部分，現在已到廉政委員會，結束後就會交由各局處考紀處處理，並做懲處。

(中時電子報)