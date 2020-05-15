交通部將推防疫旅遊，接下來將面臨端午連假，新北市長侯友宜說，連假仍會要求區公所管控人流避免太密集，防疫旅遊他不反對，要以國內、境內旅遊為優先，也會跟各縣市共推互相旅遊，互助、互惠。

侯友宜說，會與各縣市合作，提供在新型態安全生活下的更好的新型態旅遊模式，讓旅遊變得更安全，提供讓所有市民更簡便、更安全、更舒適的防疫旅遊。

(中時 )