交部辦防疫旅遊 侯：未來會與各縣市規畫 12:052020/05/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交部辦防疫旅遊，侯友宜表示，會與各縣市規畫互惠互助。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部將推防疫旅遊，接下來將面臨端午連假，新北市長侯友宜說，連假仍會要求區公所管控人流避免太密集，防疫旅遊他不反對，要以國內、境內旅遊為優先，也會跟各縣市共推互相旅遊，互助、互惠。 侯友宜說，會與各縣市合作，提供在新型態安全生活下的更好的新型態旅遊模式，讓旅遊變得更安全，提供讓所有市民更簡便、更安全、更舒適的防疫旅遊。 (中時 ) #旅遊 #防疫 #縣市 #安全 #連假 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫品狂出包 陸嚴管出口 04:102020/05/11 全球財經 台灣防疫小時了了？ 04:102020/05/12 時論廣場 疫情趨緩 嘉縣學校機關解禁不強制戴口罩 16:502020/05/12 生活 醫事人員專屬！防疫旅館補助每日1500元 17:532020/05/12 生活 高鐵新廣告 向抗疫幕後英雄致敬 19:052020/05/12 財經 挺醫護 一銀捐贈防疫物資 04:102020/05/13 投資理財 感謝醫護辛勞 觀光局推住宿優惠補助 14:092020/05/13 生活 《產業》防疫旅宿房數逾7000間 入住率約3成 17:222020/05/13 財經 防疫我最行 憨兒易讀版防疫手冊登場 18:472020/05/14 生活 政治熱門新聞 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 刪除「國家統一」引爆壓力 蔡易餘撤回《憲法增修條文》修正草案 - 政治 吳音寧跳出來罷韓 網友氣噗噗反擊 - 政治 罷韓、反罷韓拉鋸 苦苓爆差距票數周玉蔻大驚 - 政治 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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