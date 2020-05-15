何姓、吳姓男子在LINE群組轉傳敘述林口長庚疑似染疫的錄音檔，被刑事警察局依違反《傳染病防制法》移送台北地檢署，檢方偵查後，認為何、吳2人轉傳的錄音訊息，並未明指林口長庚有確診病例，不構成犯罪，15日將何、吳2人不起訴處分。

新冠肺炎疫情嚴峻時，網路上遍傳與疫情相關的訊息，調查局及刑事局則蒐證偵辦疫情假消息。今年1月間網路上傳出一則與林口長庚醫院有關的訊息，還附加一個「長庚遭管制」的錄音檔，錄音內容指出，目前林口長庚醫院已經開始管制，且在發燒篩檢區有1名疑似新冠肺炎的病患，目前要進入長庚醫院都要戴口罩，且進去可能就出不來…。

何姓及吳姓男子收到相關訊息後未經查證，就分別加註文字後轉傳到他們各自的LINE群組，經刑事局網路巡邏發現，將2人約談到案後，依違反《傳染病防制法》移送北檢。

不過，檢方偵查後認為，2人轉傳的錄音檔並沒有明確指林口長庚有確診病例，只是就醫院前看到的狀況加以推論，不構成《傳染病防制法》第63條的犯罪行為，將何、吳不起訴處分。

(中時 )