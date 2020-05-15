蘋果(Apple Inc.)研發中的下一款爆紅新品，要出現了嗎？預測蘋果新品很有一套的天風國際分析師郭明錤稍早前釋出最新的投資報告，指出蘋果預計在 2022 年推出研發中的 AR 眼鏡，不僅將改寫當前的產品布局，也有望再造一款全新爆品！

在此之前，台媒《電子時報》(Digitimes)以及外媒《The Information》都曾報導，蘋果有望在 2022 年推出全新的 AR 眼鏡。分析師郭明錤的看法，則也跟媒體方面報導的時間點相符。然而目前針對蘋果的 AR 眼鏡，具體且詳細的操作方法或規格，分析師沒有點明。

綜合先前報導，蘋果的 AR 眼鏡會盡可能的輕薄，因此仍需要仰賴 iPhone 進行運算，可能內建全新 rOS 系統。操控方法上，據了解蘋果正在探索以觸控板、語音控制以及頭部姿勢/動作的操控方式。

AR 眼鏡並不是一個全新的商品，Google、微軟當前的類似產品都是鎖定企業端的服務為主；Epson 也有推出 AR 眼鏡，主要用於教學、培訓，此外還可以跟無人機(drone)配對，以第一人稱視角來觀看無人機拍攝的畫面，應用方式堪稱相當多元。而若是以蘋果的角度，事實上它們一直以來的強項就是創造全新的使用需求，提前為使用者想像擁有此新品之後的生活。因此蘋果所打造的 AR 眼鏡，也更令人期待。或許將一舉帶動相關領域的急速成長。

輔以蘋果多年來在 AR 領域方面的探索，也更讓出自蘋果之手的 AR 眼鏡更受期待。蘋果持續升級 ARKit，讓開發者可以更快速在應用程式中導入更強大的 AR 功能；也在 Apple Store 推出名為 [AR]T 的 AR 探索課程，也在官網上加入以 AR 觀看 iPhone、Apple Watch 等產品的全新瀏覽方式。此外，在 iOS 中也內建了全新了「測距儀」App、並在第四代 iPad Pro 主鏡頭加入 LiDAR 光學雷達等，都是他們探索 AR 領域的行動。以上種種努力加起來，會讓蘋果打造出怎樣的 AR 眼鏡，十分令人好奇。

而除了預告蘋果將會在 2022 年推出全新的 AR 眼鏡之外，分析師郭明錤也推測蘋果將會在 2020 年下半年至 2021 年上半年之間，推出全新的 10.8 吋 iPad 以及 8.5 ~ 9 吋 iPad mini。目前最新的第七代 iPad 與第五代 iPad mini 螢幕分別是 10.2 吋、7.9 吋。郭明錤指出，這兩款全新的 iPad 定位是搭配更快的晶片、更平實的價格來推出，以吸引消費者。換句話說，定位仍舊是屬於入門款。

從螢幕尺寸增加這一點來看，《MacRumors》分析目前可能的作法有二，第一是直接增加螢幕尺寸，但是也同時放大機身(邊框寬度不變)，或是在螢幕加大的同時也縮小邊框，維持與過往款式較為接近的機身大小。目前仍難確認蘋果會如何來打造這兩款 iPad。

(科技)