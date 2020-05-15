全台最年長執業醫師謝春梅病逝，15日舉辦告別式，蔡英文總統、副總統當選人賴清德出席致意。（巫靜婷攝）

全台最年長執業醫師謝春梅病逝，15日舉辦告別式，親表弟前校長張秋台介紹老醫師的生平。（巫靜婷攝）

全台最年長執業醫師謝春梅病逝，15日舉辦告別式，場面備極哀榮。（巫靜婷攝）

全台最年長執業醫師謝春梅，4月29日病逝享耆壽99歲，15日舉辦告別式，由次孫代表恭讀追思文，親表弟前校長張秋台生平介紹，蔡英文總統出席頒發褒揚令，感謝謝春梅醫師一生對地方及偏鄉醫療的貢獻，由謝春梅醫師五子謝其欣代表受領，場面備極哀榮。

蔡英文致詞時表示，雖然最近還在防疫的階段，不過今天一定要來苗栗，跟大家一起緬懷謝春梅老醫師，記得去年9月拜訪福基診所時，舒服的診所環境及老醫師守護鄉親的精神，都留下深刻的印象，謝春梅醫師是典型的小鎮醫師，也是鄉醫，70多年來他從公館最年經醫師變成最年長最有名的醫師，接生、看病、過世開立死亡證明都由他一手包辦。

蔡英文提到，以前交通不方便的時代，謝醫師出門看診一次要走好幾個小時山路，鄰近的5、6個鄉鎮也是他的服務範圍，「醫者仁心」是他一生的寫照，像他行醫到99歲可說是絕無僅有，不但是醫界的傳奇，也是客家的本色最好的代表，相信他的故事將留在每位鄉親的心中，也請客委會繼續努力讓老醫師的故事代代相傳。

謝春梅告別式場面備極哀榮，總統府副祕書長李俊俋、副總統當選人賴清德、客委會主委李永得、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議長鍾東錦等人也出席，衛福部則由政務次長蘇麗瓊代表擔任謝春梅醫師登仙治喪委員會榮譽主任委員的部長陳時中行公奠禮。

謝春梅出生於窮困農家，靠著自學苦讀考取醫生執照，他在父親的期望下，23歲時決定留在公館福基開設診所至今超過70年。

謝春梅全年無休為鄉親看病，公館鄉許多民眾家中從祖父母輩到兒孫輩，甚至有民眾家中5代都曾給他看診，即使高齡99歲仍每日照常看診，就連元旦、大年初一仍接受民眾看病，守護鄉親健康。

蔡英文總統與衛福部長陳時中去年也先後到福基診所拜訪謝春梅。半個月前謝春梅曾因身體不適住院，情況好轉後來惡化，29日家中辭世。

蔡英文總統出席謝春梅老醫師告別式致詞。

(中時 )