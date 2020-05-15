36歲林小姐由先生陪同走進診間，兩人看起來都有些落寞。林小姐說：「是婦產科醫師建議我要來看免疫風濕科。」原因是婚後備孕兩年卻沒有消息，然後試了幾次人工受孕以及試管嬰兒療程，雖然有幾次成功受孕，但都是懷到大約八到九週的時候就流掉。

「這次也是剛看到胎兒有心跳，才高興一個星期，產檢醫師就說胎兒又沒心跳了！為什麼別人懷孕都很順利，我們就……，現在真的好怕又懷孕，實在受不了一再的失望！」林小姐說到激動處不禁哽咽落淚，診間醫護人員連忙安慰，她的先生也給太太溫情的擁抱。

等到林小姐情緒稍微緩和後，繼續說道：「我有上網找資料，網路上有免疫媽媽社團，也說如果流產找不到原因，要趕快去找免疫風濕科檢查看看，很多都是免疫不正常懷孕才有問題。」

臺北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科主治醫師蔡明翰說，仔細詢問林小姐之前的病史、家族病史以及目前症狀，發現林小姐十幾年前曾有過甲狀腺亢進的題，服藥治療後已經穩定，這幾年沒有再回內分泌科追蹤。

林小姐的母親則有乾眼症，還在定期回診治療。身體診察方面，主要發現林小姐甲狀腺腫大，她說同事也發現她的脖子比較大，但是自己倒是不覺得，也沒有手抖心悸睡不著等症狀，於是當天先抽血驗甲狀腺與自體免疫抗體。

一週後回診看報告，蔡明翰發現林小姐甲狀腺功能雖然正常，甲狀腺抗體卻異常升高，自體免疫乾燥症抗體也呈現陽性，因此診斷是自體免疫甲狀腺炎和輕微乾燥症，容易造成反覆性流產，服用免疫調節劑與低劑量類固醇後，免疫失調控制良好，目前林小姐已經懷孕四個月，狀況穩定。

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(中時電子報)