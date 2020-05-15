娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！最近阿嬌、賴弘國婚變消息依舊夯，帶貨女王楊冪被偷拍腿根後回應了！張柏芝第3個小兒子生父是誰？中時電子報娛樂為您追下去～

戲劇女王楊冪拍電視劇《斛珠夫人》時卻遭偷拍，鏡頭直接對著楊冪的大腿處，她一雙腿根全都露，私密處就快曝光，照片一出引發網撻伐偷拍行為，而工作室稍早也轉發劇組聲明，並寫下：「保護演員隱私，安全永遠是第一位」。

女星張柏芝曾與謝霆鋒有一段婚姻，然兩人於2011年離婚，張柏芝帶著兩個兒子生活，感情世界成謎，而2018年底她被爆秘密產子，張柏芝隨後認了生第三胎「小王子」，然始終沒公佈孩子生父是誰，昨(5/12)張柏芝幫二兒子Quintus慶生，母子4人合照曝光，小兒子髮色引發關注，網友依此推斷出孩子的爸是誰。

39歲鍾欣潼（阿嬌）和小8歲「醫界王陽明」賴弘國日前證實離婚，人美感情運卻不美的阿嬌，過去鬆口最愛是前男友陳冠希。對此，資深音樂人許常德在節目上表示，他認為阿嬌當年的這番發言是樹立典範，雖讓願為她贖經紀約的前男友麥浚龍傷心，許常德仍認為阿嬌的誠實是個模範，「不要把恩情跟愛情亂搞在一起」。

新冠肺炎疫情嚴重影響經濟，連演藝圈藝人也不好過，日前女星鮪魚(徐瑋吟)就坦言收入僅剩四分之一，除了拜託母親幫忙代墊買房頭期款，還嘗試申請紓困金，在工會還意外巧遇小優、Lala蘇心甯。對此，Lala剛剛也在社群網站曝真相，揭密與小優去工會的目的。

(中時電子報)