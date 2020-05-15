大陸國家衛健委通報，大陸昨（14日）新增確診病例4例，均為本土病例（均在吉林）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。當日新增治癒出院病例14例，解除醫學觀察的密切接觸者509人，重症病例增加2例。

而據吉林省衛健委通報，昨日新增的4例確診病例，均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診。全省累計報告本地確診病例119例，累計治癒出院92例，在院隔離治療26例（吉林市26例），病亡1例，現有無症狀感染者4例。

大陸現有確診病例91例（其中重症病例11例），累計治癒出院病例78209例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例82933例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者738691人，尚在醫學觀察的密切接觸者5211人。昨日還新增了無症狀感染者11例（境外輸入2例）。

境外輸入病例方面，現有確診病例46例（含重症病例3例），現有疑似病例4例。累計確診病例1692例，累計治癒出院病例1646例，無死亡病例。

(中時 )