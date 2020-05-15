全球電動車巨頭特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）上回應關於復工後的安全問題時表示，特斯拉大陸工廠已經有安全復工的經驗，7,000名員工復工後保持健康。

另一方面，鳳凰網科技報導，穆斯克15日在推特上發布的圖表顯示，自從新冠肺炎疫情在美國、歐洲蔓延以來，特斯拉超級充電站網的使用量出現大幅下滑。

按照7日滾動平均值計算，自2020年1月起，特斯拉超級充電站的使用量下滑70％，並且在約4月份達到最低點。隨後，特斯拉車主開始在4月底、5月份回到特斯拉超級充電站為汽車充電。

幾乎同樣的下滑走勢也於2月份在大陸出現，當時大陸正在應對疫情的高發期。不過，特斯拉車主的充電活動在3月份恢復正常，在4月份又小幅下滑，接著再次增多。在疫情期間，特斯拉為大陸車主提供免費充電服務。

圖表顯示，特斯拉超級充電站唯一大致保持正常的地區是中國大陸以外的亞太地區。雖然此處的充電活動出現下滑，但是並不劇烈。

(工商 )