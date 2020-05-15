看來就算相隔21年之久，「俠客」歐尼爾仍對馬刺在縮水球季奪冠很不服氣！歐尼爾在自己播客節目當中放話，強調馬刺在1998-99年球季縮水球季奪冠，是被標上「星號」的，所以應該不算數，他更認為鄧肯不該擁有5冠，而是4冠才對。

「我想當面告訴所有聖安東尼的人們，你們只有4冠，另一個是標註星號的，」歐尼爾說，「我也想告訴鄧肯，你只有4枚總冠軍戒指，按照官方統計，你有5個總冠軍，但帶星號那一個不能算數，無論我做什麼，都不願被標註星號。」

會讓歐尼爾如此不服氣的主因，在於1998-99年球季受到勞資協商破裂影響，最後縮水只打50場例行賽，然後進行跟過往相同的季後賽制，結果馬刺拿下誇張的15勝2敗季後賽戰績封王，這也是馬刺隊史首次總冠軍，鄧肯獲選FMVP。

當時歐尼爾和布萊恩領軍的湖人，在西區第2輪遭到「雙塔」鄧肯、大衛羅賓生領軍的馬刺4連勝橫掃，才讓歐尼爾如此不滿鄧肯可以因為縮水球季封王，甚至放話標誌星號的球季總冠軍應該不算數，可惜外界恐怕無法同意他這種說法！

(中時 )