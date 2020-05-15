一名在台北林森北路知名禮服店上班的酒店妹，與一名在交友軟體認識的自稱「頑皮豹」男子交往，她向男友說，在酒店上班從來「不做S」，男友不相信，請友人前去酒店點檯測試，沒想到一試就破功，竟幫男友的友人口交，酒店妹「不做Ｓ」謊言被拆穿後腦羞成怒，趁測試男約她出去之際，找友人痛毆，索討遮羞費，最後被依違反恐嚇取財罪，判處1年4個月徒刑。

測試「不做S」當天，「頑皮豹」的酒店女友在酒精催化下，竟然用嘴巴幫測試男服務，測試男趁機拍照傳給「頑皮豹」，頑皮豹看後火冒三丈，氣的拿照片質問女友，酒店妹急忙解釋，當天喝太多才會擦槍走火，2人最終大吵一架分手。

劇情還沒完，測試男事後竟然暈船，迷上酒店女，趁她與「頑皮豹 」分手後，提出邀約，剛好讓酒店女找到機會報復，赴約時帶2名男子痛毆測試男，索討30萬元封口費。

測試男受到驚嚇提告，法官審理後，將酒店妹依恐嚇取財罪，判處1年4個月徒刑，毆打測試男的2名男子，則依共同恐嚇取財罪，判處1年6個月徒刑。

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(中時電子報)