前年高雄市發生駭人聽聞的冰櫃藏屍命案，檢警查出丁泰文因不滿父親長期家暴，竟夥同母親洪瑞敏及2名朋友買凶弒父，然後將屍體放在住家1樓冰櫃；最高法院維持原判決，將丁男判處18年2月，洪女因減刑後輕判8年，2名友人各判刑13年及15年定讞。

丁泰文要友人蔡東諺拿起住處的開山刀，並以手勢指示動手殺人，但蔡男心生畏懼，砍一刀就罷手，丁男怕計畫失敗，再催促友人高志榮拿開山刀朝丁父右頸砍2刀致死，因當時是夏天，不久飄出屍臭，2、3天後，3人即將屍體用棉被裹起，搬運至1樓冰櫃藏屍。

一審將丁泰文判刑18年，高雄高分院開庭時，丁男、丁母及蔡姓、高姓2名共犯皆認罪。丁母表示，面對長期家暴求助無門，才出此下策，請求法官減刑。丁男也說很後悔，請求法官讓他早日回家照顧家人。

二審認為，丁男找來2名友人幫忙弒父，並承諾殺父之事若成，將給予各50萬報酬，可見殺父之意相當堅決，應依累犯加重其刑。昨改判丁泰文有期徒刑18年2月、褫奪公權9年。丁母、蔡男及高男刑度不變，仍判8年、13年及15年，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )