疫情退燒，澎湖搶救觀光大作戰，今年澎湖國際海上花火節順延至7月開鑼，縣府設立花火體驗館先暖身，20日開館登場，打造體感花火互動牆，圍繞沉浸在浪漫煙花中。

每年吸引數十萬人潮的澎湖國際海上花火節，今年因疫情影響延期於7月6日至9月3日舉辦，每周一、周四在觀音亭西瀛虹橋施放煙火，同時增加吉貝、七美、望安3離島場次。

原本規畫8場次國際煙火團隊PK賽，也因為疫情外國團隊無法來台，改為台灣團隊施放10分鐘煙火、5分鐘無人機秀；縣府也特別與迪士尼合作，結合漫威元素打造全新花火節形象。

旅遊處表示，延期的花火節精彩不打折，縣府率先在篤行十村低碳館設立花火體驗館，陳展歷年來花火節光輝的每一刻，引領著遊客回味澎湖花火節榮耀記憶。

花火體驗館訂定5月20日至8月20日開館，展覽時間每天上午9點至晚間8時，採一般遊客或團體預約方式免費參觀。

館內特別規畫沉浸式互動花火體驗區，將花火影像透過投影機投射至大型屏幕與人體感官互動；花火Hashtage裝置藝術拍照區，體驗無人機創意發想小巧思以及科技光纖模擬花火合影，拉近距離親身感受絢爛花火的美麗。

(中時 )