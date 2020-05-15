正值全球貿易因新冠疫情陷入停滯之際，世界貿易組織秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）14日宣布將於今年8月提前離職，比原定2021年8月31日屆滿提前一年離開這個協調全球貿易議題最重要的國際組織。

據路透社報導，來自巴西、現年62歲的阿茲維多表示，提前離職是在他與家人商量過後做出「個人決定」，而並非出於健康因素或政治野心。他也在對多個會員國代表演講稿中指出，「在新秘書長之下，會員國們將重新安排在疫情之下的WTO議程」，如此也符合WTO最大利益。

阿茲維多的離職，正值創立25年、擁有164個成員的WTO接受考驗之際。雖然WTO宗旨為制定全球貿易規則，但自從2015年放棄其「杜哈回合」談判以來，並未產生任何重大國際協議。加上以美國、日本和歐洲聯盟等國，正在推動更根本的改革，他們強調全球貿易規則需要反映新的現實，「特別是更強大的大陸下」，並解決如國家主導的補貼和強制技術轉移等問題。

此外，在川普政府下，WTO的功能也被削弱中。去年12月，美國決定阻撓上訴機構（Appellate Body）的法官任命後，這個WTO爭端解決機構（DSB）下的常設上訴機制已癱瘓，WTO化解紛爭的角色也遭到削弱。

對於阿茲維多的離職，似乎也給一再呼籲WTO改革的美歐等國機遇。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）表示，華府期待參與遴選繼任者的過程；而歐盟貿易執行委員霍根（Phil Hogan）指出，現在是找尋新任秘書長的好時機，但由於WTO面臨重大挑戰，加上要求改革的呼聲愈來愈高漲，因此今年就必須這樣做。

(中時電子報)