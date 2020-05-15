戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》15日正式宣布，《戰車世界》10 週年紀念《章節 II: 征服世界》將於5月18日隆重登場，推出限時的「號角功能」，讓玩家體驗在戰場上按下號角的奇妙感。上個月《戰車世界》正式宣布遊戲即將邁入10週年，為歡慶這個重要的里程碑，將展開為期四個月的週年慶祝活動，包括五個主題章節活動、經典回顧、任務，以及八月將登場的壓軸活動。

《戰車世界》10 週年紀念《章節 II: 征服世界》將推限時「號角功能」(圖/戰遊網 提供)

10 週年紀念的每個主題章節皆與《戰車世界》的悠久歷史有所關聯，而章節 II的《時空扭曲》將再次介紹2011年曾亮相過的「號角功能」。這項功能曾於2011年的公開測試中出現過，九年後，這個從未發布的有趣功能將於5月18日至5月25日短暫回到遊戲內。藉由短暫回到遊戲內，老玩家可以重新回味充滿趣味的「號角功能」，新玩家則能首次體驗戰場上吹響「號角」的感覺。

《戰車世界》10 週年紀念《章節 II: 征服世界》將推限時「號角功能」(圖/戰遊網 提供)

《戰遊網》音效設計團隊主管Slava Skadorva表示：「 我的團隊通常研發戰場固定聲效，例如砲彈、引擎以及金屬跟金屬碰撞等音效、但這次《戰車世界》團隊卻希望我們能為週年紀念設計一個號角的特別聲效 。距離上次團隊研究「號角功能」已經是九年前的事情，雖然這項工程不同於日常所接觸的案子，但我們知道玩家一定會很喜歡「號角功能」！」

《戰車世界》10 週年紀念《章節 II: 征服世界》將推限時「號角功能」(圖/戰遊網 提供)

玩家可以利用「號角功能」通知隊友戰車即將經過，而戰場上半徑200公尺以內的所有隊友以及敵人都可以聽到號角聲。根據玩家的車輛重量，他們會聽到由《戰遊網》音效團隊所研發的三種不同戰車的號角聲響。

《戰車世界》10 週年紀念《章節 II: 征服世界》將推限時「號角功能」(圖/戰遊網 提供)

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「 玩家們非常喜歡我們推出的週年紀念活動，程度超出我們的想像，對於章節 I推出的限時「公共聊天」也受到很正面的評價。我們希望玩家也會喜歡這次章節 II推出的「號角功能」。」

(科技)