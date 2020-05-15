經濟復甦展望露曙光，美股四大指數開低走高，終場全數收紅，道瓊上漲377點，亞洲日韓股市也雙雙開高，台股今受到激勵，加上台積電(2330)宣布將在美國亞利桑那州設晶圓廠，帶動指數台股開漲52.28點，報在10833.16點，指數隨即開低走高，盤中一度翻黑，5日線得而復失，也跌破昨日低點，指數陷入震盪，短線若跌破10日均線，則可能將進入盤整，預估今全日成交量約1900億元。

台股今整場聚焦台積電擬砸120億美元，在美國亞利桑那州設立5奈米先進製程晶圓廠，預計2024年進入量產，今開高走高、上漲逾1%，收復季線，其餘權值股方面，大立光(3008)開高震盪，股價於盤上小漲；鴻海(2317)即將在今日召開線上法說會，被視為產業重要風向球，股價保守觀望，下挫逾1%；聯發科(2454)則在盤上震盪小漲，開盤即躍上5日線；和碩(4938)重挫逾5.5%。

題材股方面，IC設計、防疫族群，以及業績題材股為盤中較為吸睛標的；防疫族群成為近期當衝人氣個股，泰博(4736)受惠檢測商機發酵，一度大漲6%，續創下天價、中天(4128)儘管首季吃下虧損，每股虧損0.45元，但因接獲利奧製藥支付簽約金，連拉3根漲停、合一(4743)獲國際大藥廠新藥授權簽約金，股價同樣也是連拉3根漲停，寶齡(1760)首季每股僅小賺0.01元，今股價開高震盪壓回，力守5日均線，國光生(4142)開高震盪，盤中漲幅約1.5%；IC設計股中祥碩(5269)今強勢走高，一度衝上1020元，躍升台股千金，也為IC設計族群中繼信驊(5274)後，另一檔千金個股；技嘉(2376)首季獲利翻倍，今一度漲逾5%，創下近1年新高。

分析師表示，全球疫情風險隨著各國陸續解封，引發第二波爆發的擔憂，近期又有美中貿易爭議干擾，全球股市震盪加劇，此外，大陸即將召開兩會，市場觀望兩岸關係後續發展，恐影響市場追高意願，考量目前台股面臨上檔反壓，短期盤勢將陷入劇烈上下整理，目前台股長線維持多頭格局，短線在跌破10日均線後可能將進入盤整，後續焦點仍在市各國解封的進度，以及美中貿易戰在疫情後捲土重來的可能，建議聚焦漲價概念股、PCB和防疫概念等族群。

(時報資訊)