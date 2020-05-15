博錸生技(6572)開發的新型冠狀病毒檢測試劑外銷查驗登記，已獲食藥署函件確認通過審定，最快5月23日取得外銷許可證，屆時博錸新冠病毒檢測試劑就可在東南亞註冊、銷售。博錸今日股價開高後，在興櫃市場股價一度衝破30元，漲幅近15%。

博錸以自主研發，並取得多國、多項專利之多元精準影像晶元磁片技術平台所開發的「新冠病毒檢測試劑」，搭配博錸桌上型自動化設備，一套設備可達一天8小時564人次的超高通量，對欲提升檢測能量的東南亞各國政府正是最佳解決方案。

泰國、馬來西亞、印尼的經銷商與潛在客戶，自疫情爆發起即密切詢問博錸新冠病毒檢測試劑開發進度，並索取相關技術文件與證書以進行當地產品註冊。

外銷許可證的取得，代表博錸新冠病毒檢測試劑在東南亞註冊、銷售的起跑槍聲。

博錸除推出新冠病毒檢測試劑外，也全面檢視新冠病毒分子檢測過程，思索如何進一步提升檢測靈敏度，將偽陰性發生的可能性降至最低。也將於近期內正式發表針對提升分子診斷中另一個關鍵步驟：核酸提取的品質所提出的突破性提升方案。

(時報資訊)