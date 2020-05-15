大陸4月份工業增加值回升，並優於預期，固定資產投資及零售跌幅也較3月收窄，但表現遜於預期。

香港信報報導，大陸國家統計局15日公布，4月份，全國規模以上工業增加值年增3.9％，高於市場預期的增長1.5％，3月份為下跌1.1％。前4個月，規模以上工業增加值跌4.9％，也優於市場預期的跌5.4％，跌幅比前3個月收窄3.5個百分點。

前4個月，全國固定資產投資人民幣（下同）13.68兆元，年減10.3％，略遜於市場預期的跌10％，跌幅比前3個月收窄5.8個百分點。全國房地產開發投資3.31兆元，跌3.3％；基礎設施投資跌11.8％。

4月份，社會消費品零售總額2.82兆元，年減7.5％，降幅比3月份收窄8.3個百分點，遜於市場預期的跌6％。前4個月，社會消費品零售總額10.68兆元，年減16.2％，也遜於市場預期的跌15.6％，跌幅比前3個月份收窄2.8個百分點。

大陸國家統計局表示，整體來看，4月份主要經濟指標有所改善，經濟運行正逐步向常態化復甦。不過，目前境外疫情仍在擴散蔓延，大陸經濟穩定復甦仍面臨諸多挑戰。

(工商 )