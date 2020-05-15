國民黨台中市黨部主委顏文正21日將完成階段性任務，交棒給前台中縣議長林敏霖，布局兩年後市長、市議員選舉，帶著國民黨往前衝，政壇人士觀察，林敏霖扛起重負，應是國民黨主委江啟臣為穩定原中縣票源，由林敏霖出馬掌舵。

林敏霖曾在原台中縣時代，擔任兩屆議員、兩屆議長，對地方派系、政治熟悉，人和方面更常居於協調重任，長期培的人望與政治資源，在國民黨最艱難的時刻「跳」下來，林敏霖說，一定要出來幫忙國民黨，總統大選選輸以後，經營更加困難，他身為忠貞黨員投入犧牲奉獻，不能落人後。

林敏霖強調，他要帶著國民黨往前衝，覺得個人認為應該是第一個未來兩年後的市長選舉，跟議員選舉，爭取國民黨在台中市還是繼續保持執政，議會多數席次也是列為首要要務，未來會與議會加強聯繫，跟其他所有友好社團的聯絡，擴展向心力。

顏文正新任職務為組發會副主任派駐台中，藉由林敏霖與顏文正在地方雙雄發威，將來市黨部的運作，要以議會為中心，配合市政府施政作為，以實際建設口碑獲得更多支持，為市長盧秀燕完成連任任務，也打贏更多議員席次。

(中時 )