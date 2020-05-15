香港地區新冠肺炎疫情趨緩，港府卻又在上月大動作逮捕多名「反送中」示威人士。民眾黨黨團提案修正《香港澳門關係條例》第18條，明確定義適用之港澳居民，立法院院會並於今天付委審查。

民眾黨團提案指出，《香港澳門關係條例》第18條雖然明文規定：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」但台灣至今在《入出國及移民法》中，對於「尋求庇護者」並沒有任何一條可以予以「暫停遣返」的審查機制及具體條文。而香港澳門關係條例也沒有如何判定緊急危害的明確標準。所謂的「必要之協助」具體狀況又為何？可以給予「合法居留」權嗎？還是只是暫不遣返卻也不給任何合法權利？

民眾黨團提案修正第18條：「香港或澳門居民，因戰爭而導致流離失所者、種族、宗教、性別或性傾向、屬特定社會團體或持特定政治意見，離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，致不能受香港或澳門之保護或因該恐懼而不願返回香港或澳門者，得向主管機關申請庇護。」

根據移民署統計數字，去年1至10月，香港居民許可居留人數為4,352人，較去年同期增加了20％。而6月份之後，每個月香港來台人數都上升，10月最多，有1,243人。

此外，民眾黨團也提出《難民法》草案，同樣於今天付委審查。不過，去年「反送中」運動如火如荼之際，民進黨政府即表明台灣已經有相關法律《香港澳門關係條例》第18條，不需要《難民法》。

(中時 )