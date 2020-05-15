沒完！第2波新冠襲美羅斯福航母 11:152020/05/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國海軍官兵在關島結束隔離檢疫，5月2日重新登上消毒後的「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母。（美國海軍） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國「羅斯福」號航母官兵接受新冠肺炎檢測 美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母慘遭新冠肺炎侵襲後，全艦官兵接受檢測與治療，原本以為能恢復執行任務，但不料又發現有5名返艦的海軍確診。 新冠前後襲擊40艦 美海軍忙翻 嗆航母防控新冠贏老美 陸秀遼寧艦 新冠疫情害的 羅斯福號航母艦長丟官 問題大了 美航母近3000人要下艦隔離 提升反航母戰力 陸低調祭絕招 美軍忙新冠疫情 陸趁良機南海固權 與陸超緊張！美軍機戰艦忙施壓 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #羅斯福 #航母 #美國 #第2波 #陰性 #陽性 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 與陸超緊張！美軍機戰艦忙施壓 - 戰略 沒完！第2波新冠襲美羅斯福航母 - 海軍 海軍退役上將、前東沙指揮官季麟連：東沙就是艘不動航母 - 軍事 制裁沒鳥用！金正恩這樣得手裝甲S600 - 軍事 測航母山東艦 陸要黃海大練兵 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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