美國「羅斯福」號航母官兵接受新冠肺炎檢測

美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母慘遭新冠肺炎侵襲後，全艦官兵接受檢測與治療，原本以為能恢復執行任務，但不料又發現有5名返艦的海軍確診。

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(中時電子報)

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