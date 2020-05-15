中國人民銀行15日發布公告稱，從2020年4月15日開始，人行對農村金融機構和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點。5月15日為實施該政策的第二次存款準備金率調整。

中國證券網報導，人行指出，5月15日為實施該政策的第二次存款準備金率調整，釋放長期資金約人民幣（下同）2,000億元。同時，人民銀行展開中期借貸便利（MLF）操作1,000億元，期限為1年，中標利率為2.95％，與前值保持一致。

近期，資金利率持續保持低位，5月14日，存款類機構質押式回購DR001加權平均利率再創新低，盤中交易價格低至0.54％，在資金利率較低的背景下，市場此前已預期流動性投放可能較為謹慎。

14日2,000億元MLF到期後，短期內資金回籠使得利率有所回升，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜回升3.8個基點至0.743％。

報導稱，不少市場人士分析，人行流動性投放可能短期內保持謹慎。中信證券研究所副所長明明表示，近期，市場流動性非常充裕，短期利率下行比較快，而且15日有定向降準實施，對流動性供給較多，MLF操作利率不動或者小幅波動較為合理。

(工商 )