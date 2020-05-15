即使手腳不能動，他咬筆畫出自己美麗的故鄉！花蓮豐濱部落癱瘓的勇士-金根鴻，15歲車禍全身癱瘓，只有脖子與手腕可動，癱瘓至今快25年。他戰勝命運，在床上咬著筆，用繽紛色彩畫出他美麗的故鄉！用「品味花蓮的藍畫展」6/3-6/30日假花蓮縣文化局美術館，希望藉由讓「45度角畫家金根鴻」於家鄉花蓮正式個展。

根鴻畫作。（主辦單位提供）

雖繪畫多年但常常遇到挫折而經歷無數次的放棄，五年前遇見了「待用課程協會」接觸到協會安排一系列正式的繪畫及理論課程，根鴻樂觀的戲嘲自己，終於體會到什麼叫做「得心應嘴」了。

金根鴻因爲癱瘓的僅能以嘴繪畫，咬著筆的角度恰好是45度角，有「45度角畫家」的品牌名稱，透過繪畫他尋找到無邊際無際的世界。根鴻説：「想藉著這次的展出讓更多人知道，儘管我的現實世界只是躺在床，長年忍受著因臥床所致的壓瘡帶來無窮無盡的苦痛，抬頭也總是灰暗的天花板相伴，但我可以藉著畫筆畫出屬於自己的藍天」。

「品味花蓮的藍畫展」6/3-6/30日假花蓮縣文化局美術館，希望藉由讓「45度角畫家金根鴻」於家鄉花蓮正式個展，宣告根鴻成為有目共睹的45度角畫家。為其繪畫生涯立下一里程碑，更為往後職業畫家的生涯路鋪上錦繡前程。更甚者，作為表率，以無聲之語向觀眾證明，生命的韌性、藝術的力量，將帶領我們走出困境，揮灑出應有的色彩。

根鴻授課老師沈廷憲。（主辦單位提供）

「待用課程計畫」自2015年起長期有系統地規劃一對一的根鴻學習課程，邀請幾位不同特質與強項藝術家授課，從沈廷憲、王文宏、林曉同、王義智、東明相、唐自常等老師等，內容更從不同媒材、技巧、立體、符號、風格、策展、藝術史、

藝術行銷與IP授權等。為了刺激根鴻創作與鼓勵，每兩年舉辦一次畫展，2017年在台北華山園區與順益原住民博物館舉辦兩場，2019年也在花蓮文化局江躍辰的支持下，舉辦一場為部落勇士金根鴻的慈善拍賣，當時募集的錢一半進入根鴻戶頭，一半進入根鴻繼續學習的計畫，也更因此根鴻獲得了企業的親睞，長期支持定期購入畫作，讓根鴻不僅更接近自己的創作夢想，同時也終於能照顧家庭、父母。

然而2020年是別具特別的一年，將安排根鴻首次於自己的家鄉花蓮舉辦個展，回到家鄉分享根鴻的成果與勇氣。而待用課程協會再度發揮我們超級跨界的強項，除了邀請2019文化薪傳獎得主，也是為根鴻授課2015-2017兩年的藝術家沈廷憲

老師共同展出畫作，同時也展出了長期拍攝與紀錄根鴻創作與學習的攝影師吳春黎與阿沐依達露絲.馬耀的攝影作品，四位藝術家均圍繞著根鴻有關的花蓮大海與周邊生活為主題，讓此展覽的呈現與故事更為豐富與多元。

根鴻畫作。（主辦單位提供）

「品味花蓮的藍畫展」

期間：109年6/3-6/30日

地點：花蓮縣文化局美術館

(中時電子報)