520前夕，國民黨今公布蔡政府最新民調，黨主席江啟臣並對蔡英文總統第二任施政，拋出五問和國民黨兩岸關係的四大原則，及對司法改革的期許；其中，江啟臣認為國民黨在兩岸議題上的失分不能再持續下去，提出將制定《黨公職人員兩岸交流行為準則》。

江啟臣指出，國民黨必須拒絕惡質「買辦」滲透，但也要保障合情合理合法的兩岸交流，不受污名連累，國民黨必須在兩岸關係上，站穩本黨的價值基礎；不要動不動就被扣帽子，說是「中共代理人」。

江啟臣提出，國民黨將研議制定《黨公職人員兩岸交流行為準則》，拉清楚中間的分際跟紅線，也給予黨員同志清楚的遵循規範。

江啟臣認為兩岸交流應有四大原則，分別是「中華民國的空間、自由民主的價值、台灣優先的堅持、安全和平的保障」。這四個是國民黨在兩岸關係上面，必須站穩的價值基礎。中華民國是兩岸的歷史紐帶，自由民主是台灣的共識價值。中華民國憲政對自由民主的承諾，則是台灣民眾安全感的基礎。因此北京政府越是打壓中華民國，越是背離自由民主，就越是造成台灣民眾的認同疏離。

而目前中美衝突加劇，有重回冷戰架構的趨勢，雙方近來在台海周邊軍事行動日益頻繁，更逐漸提高區域衝突的風險。江啟臣提到，兩岸過去好不容易締造的和平氣氛，已不復存。然而，任何有歷史感的人，都清楚戰爭的殘酷，也不應讓台海繼續陷入惡性衝突的螺旋當中。

江啟臣呼籲北京政府，務必保持冷靜、正視中華民國的存在，放棄武力犯台的威脅，「正視一國兩制在台毫無市場的事實」；更提醒蔡英文總統，應回到憲法基礎上來處理兩岸關係，不應低估台灣陷入軍事衝突的風險；若像過去所說的一樣，「台灣站在全世界抵抗中國壓力的最前線」，那麼江啟臣認為這並非全民之福。

(中時電子報)