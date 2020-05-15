消息人士透露，白宮準備發布行政命令，要求「部分基準必要藥品」（Essential Drugs）在美國製造。

外媒報導，有消息指出，這項行政命令最快可能在周五發布，並展開90天的審核期。此外，消息人士表示，川普政府正在進行大規模的供應鏈整頓計畫，鎖定各領域具國安議題的產品，包括藥品、醫療用品、半導體與國防裝備。

根據美國食品藥品監督管理局（FDA）藥物評估與研究中心主任 Janet Woodcock去年10月在國會發表的證詞，約72%供應美國的藥品成份製造商位處海外，其中13%在中國。

目前尚不清楚這一道行政命令是否與白宮貿易與製造業政策辦公室主任納瓦羅（Peter Navarro）正在推動的措施一樣，但納瓦羅此前曾表示他希望有一道行政命令能減少美國對國外製藥品的依賴。

納瓦羅正在規畫的行政命令將簡化美國製產品的監管批准程序，也將鼓勵美國政府，包括國防部、美國衛生及公共服務部與美國退伍軍人事務部等在內，只採購美國製的醫療產品。

(時報資訊)