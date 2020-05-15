台灣線上零售業龍頭廠-富邦媒(momo)(8454)今天股東會通過每股配息8.5元，富邦媒今年前4月合併營收199.3億元，年增28.75%，在宅經濟當道下，富邦媒將持續站穩「科技電商」發展浪潮，加速擴展營運規模，提升在零售業市場的佔有率。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物；108年合併營收518.3億元，年增23.4%，創下開站以來最佳表現，營業毛利為50.84億元，年成長19.34%，合併毛利率為9.81%，年減0.33個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為13.9億元，年減0.39%，每股盈餘為9.95元，今天股東會通過每股配息8.5元，其中包含盈餘配息8.3794元及資本公積配息0.1206元，配息率達85.4%，維持高現金配息比例。

富邦媒momo近幾年積極深耕品牌合作，以提供豐富與多元的商品選擇，超強品牌力也反應於業績表現上，其中TOP 100品牌業績占比達43%，今年初更積極拓展流行精品類的品牌，包括第1季已有Roots、lesportsac、NBA、MLB、iRoo等品牌之進駐，成為業績的新推手。

在「宅經濟」推升下，富邦媒今年第1季稅後盈餘為4.41億元，年成長11.65%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.16元，累計今年前4月合併營收為199.3億元，年增28.75%。

富邦媒表示，momo未來將更著重於服務面之提升，如：大型家電增加到府安裝、即時線上客服、售後保固保養、配送歷程查詢等服務項目，並擴大物流服務布局，從北到南提供完善的配送機制，以及持續強化各種使用者體驗，以提升平台服務差異性；公司亦將強化商品線豐富性，持續精耕及開發各類商品，從實體商品到服務性商品，提升各類商品品類底下的品牌與品項齊全度，加強消費者在 momo購物網選購時的商品選擇多樣性，透過強化商品線的豐富性，以提高商品銷售效益。

此外，momo將提升社群平台上的內容豐富性，持續努力經營社群，增加更多具有商品知識、生活常識等文章、影音內容，直播內容亦會持續精進，除自身產出外，也會邀請廠商持續一起創作更多相關直播，強化內容行銷豐富性，獲得更大的流量及新會員。

(時報資訊)