大陸昨日新增4例確診病例，均在吉林省，為舒蘭疫情的關聯病例。目前吉林、遼寧兩省已有超過8000人被隔離。陸媒報導，繼舒蘭市、豐滿區及瀋陽市之後，這輪疫情又傳入了吉林市下轄的船營區：一名出生於1975年的女性患者是此前豐滿區確診患者的密切接觸者，現住船營區歡喜鄉新立村，14日確診。

今日，船營區的風險等級由低風險調整為中風險。據吉林市衛健委公佈的行動軌跡，4名新增病例去過超市、醫院、理髮店、市場、飯店等，乘坐過計程車，有一人曾到酒店及多個社區做清潔，當地正急尋他們的密切接觸者。

截至目前，舒蘭疫情已造成29人確診，26人在吉林省吉林市（舒蘭市16人、豐滿區9人、船營區1人），3人在遼寧省瀋陽市（均為同一單位員工），另有超過8000人被隔離觀察。吉林方面，現有本地確診病例的密切接觸者686人，均在指定地點進行隔離醫學觀察。

遼寧方面，已對3例病例的密切接觸者和間接接觸者1093人進行了集中或居家隔離觀察，對其他風險人群6434人實施了集中或居家隔離觀察。瀋陽市13日發佈通告，要求對4月22日以來吉林市來沈人員改為一律集中隔離21天，並開展3次核酸檢測。

新華社報導，瀋陽市3例確診病例出現後，當地已完成核酸檢測5600多人，檢測結果均為陰性。其他風險人群仍在進行檢測中。此外，國家衛健委通報，截至5月14日24時，據31個省區市和兵團報告，現有確診病例91例（其中重症病例11例），降至100例以下。

5月14日，吉林全省新增本地確診病例4例（吉林市），其中1例是由疑似病例轉為確診病例。4例確診病例均是在控制範圍內主動篩查檢測陽性確診的。

截至5月14日24時，吉林全省累計報告本地確診病例119例，累計治癒出院92例，在院隔離治療26例（吉林市26例），病亡1例。現有重型病例3例（吉林市），其中2例系由普通型轉為重型，1例為新增確診病例。現有本地確診病例的密切接觸者686人，均在指定地點進行隔離醫學觀察。

(中時 )