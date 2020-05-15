受到疫情重創，品牌大廠砍單，全球製鞋業龍頭寶成先無薪假後大裁員，第二大製鞋代工廠宏福也大砍3萬人。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，除了疫情重創整個產業，鞋業大廠NIKE於2016年聘請蘋果執行長庫克擔任首席獨立董事，把蘋果代工模式私套用到製鞋產業，為鞋業帶來很大的殺傷力。

謝金河在臉書貼文表示，製鞋業一向是台灣創造百億富豪的搖籃，這些公司老闆身價都從百億起跳，製鞋業者大多數股票都沒有上市，很少人知道他們的底藴，但鞋業不像成衣，工序繁瑣、分工細膩，台商在這個領域競爭力獨步全球，上市的寶成、豐泰都是佼佼者，鈺齊則在休閒鞋市場具有優勢。

「這是台灣不太張揚，卻又創造眾多百億富翁的低調優勢產業，但這次疫情鞋業卻成了重災區，背後的故事，很值得探索。」

謝金河指出，這一個月來，寶成先傳出無薪假，接著大裁員，矛頭指向寶成公主蔡佩君，但最近斗六的宏福實業無預警裁員3萬人，宏福股票沒有上市，卻是製鞋業的第二大代工廠。從寶成到宏福相繼拉警報，除了疫情重創整個產業，整個製鞋業出現了一個產業生態的巨大改變，就是鞋業大廠NIKE在2016年聘請蘋果電腦的庫克擔任首席獨立董事，他把蘋果代工模式用到製鞋產業，也使鞋業產生巨大撞擊力。

庫克領導的蘋果供應鏈，代工廠商的毛利率都壓在3%以下，他看鞋業代工廠商毛利率有8%、甚至20%以上，感覺不可思議，於是拿起大刀揮砍，整個產業出現前所未有的壓力，再加上疫情撞擊，這次製鞋企業百病齊發，工廠規模愈大，壓力也大增，製鞋業百年一遇的慘狀，庫克把蘋果模式套在製鞋業頭上，這個殺傷力強大。

(中時電子報)