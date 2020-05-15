埃及政府在首都開羅西南20公里外的吉薩（Giza）打造一條名為「特雷耶．艾爾-柔莫」（Teraet Al-Zomor）的高速公路，預計完工後將會替人民帶來更方便的生活。但因為這條高速公路橫跨市區，和兩旁的民宅相隔不到50公分，且建設將導致5樓以下陽光難以照進住家，引得民眾怨聲四起。對此，政府回應，高速公路是非常便民的建設，且受影響的建築幾乎都是違建。

根據《阿拉伯新聞》報導，埃及正在打造的這條名為「特雷耶．艾爾-柔莫」的高速公路總長12公里，寬65.5公尺，將花費約3.17億美元（相當於台幣94.69億元），預計在今年完工。只是埃及官方和建商一直接到民眾投訴，高速公路距離住家太近，住戶不但毫無隱私可言，同時過近的距離對住家來說也有相對的危險性存在，再加上5樓以下完全照不到陽光，居民就像住在地下世界一般。

對此，埃及中央建設局局長納薩爾（Mahmoud Nassar）坦言，雖然高速公路距離民宅只有50公分的距離，但是完工後會替人民帶來更大的便利性，且建造過程完全符合標準法規。另外，從埃及住房部收到的消息指出，被遮擋的4棟大樓其實本來就是違章建築。

納薩爾也表示，土地調查當局和省政府已經組成調查小組，將對高速公路周圍建築進行調查，一旦確定是違建就會進行拆除；此外，當局會準備2.5億元埃及幣（約台幣4.7億元），作為對非違章建築居民的補償；而住家違反建築法規的居民們，需無條件搬離。然而，這樣的作法並未取得該地區居民的諒解，其中一棟建築物的所有人對政府的處理方式感到十分憤怒的表示，這些所謂的「違章建築」早在2008年就已取得合法證明，怒批政府根本是騙子。

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(中時電子報)