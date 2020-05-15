520人事改組 一張圖表看最新變化！ 11:322020/05/15 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 520將至，民進黨政府近期也緊鑼密鼓進行人事調整，吳政忠接科技部長，一張圖表看懂最新府院異動。 520人事最新異動。(圖/中時電子報 整理製表) (中時電子報) #府院 #一張圖 #內閣改組 #吳政忠 #科技部長 #潘文忠 也許您會感興趣 推薦閱讀 教授說「中華民國」被要求道歉？潘文忠：我是中華民國教育部長 15:402020/05/11 生活 蘇內閣5月14日總辭 新內閣520宣誓就職 20:242020/05/12 政治 陳良基520後歸建台大 校方：符合規定 17:562020/05/13 生活 內閣改組 龔明鑫：後會有期 23:082020/05/13 政治 利益難擺平 這屆NCC接招吃力 04:102020/05/14 財經焦點 內閣改組 蘇揆：最強團隊 很多首長會留下來 11:462020/05/14 政治 陳良基未續任科技部長 將返校任教 12:042020/05/14 政治 科技部長陳良基臉書發文 自曝520後「交棒之心」 13:432020/05/14 生活 是否獲留任？教育部長潘文忠：謝謝關心 14:362020/05/14 生活 蘇貞昌今內閣總辭 一張圖看人事異動？ 18:452020/05/14 政治 政治熱門新聞 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 刪除「國家統一」引爆壓力 蔡易餘撤回《憲法增修條文》修正草案 - 政治 吳音寧跳出來罷韓 網友氣噗噗反擊 - 政治 罷韓、反罷韓拉鋸 苦苓爆差距票數周玉蔻大驚 - 政治 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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