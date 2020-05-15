520將至，民進黨政府近期也緊鑼密鼓進行人事調整，吳政忠接科技部長，一張圖表看懂最新府院異動。

520人事最新異動。(圖/中時電子報 整理製表)
520人事最新異動。(圖/中時電子報 整理製表)

(中時電子報)

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