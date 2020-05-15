面對疫情，成大以專業技術解決問題，用藝術文化產生力量。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

左上到右下3款時尚口罩套為：Dreamscape（夢境）、Bloomsbury Square（布魯姆斯伯里廣場）、White Palace（白皇宮）。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情衝擊全球，也改變每個人的「臉上風景」，戴口罩成為當前人人防疫的自我保護方式，成功大學創意產業設計研究所副教授卓彥廷同名國際品牌「Yen Ting Cho」近日推出Bloomsbury Square（布魯姆斯伯里廣場）、Dreamscape（夢境）以及White Palace（白皇宮）3款時尚防疫口罩套，希望用設計讓防疫也很時尚，首批量產200枚捐贈成大行政單位優先使用，13日起，品牌官網也推出限量閃購活動。

新冠肺炎疫情當前，卓彥廷觀察到成大校內同仁為防疫竭盡心力，希望藉由品牌特殊圖案設計與多變造型，為大家帶來正向心情，用設計創意為成大校園防疫注入時尚氣息。「只有不斷鞭策自己創造讓人意想不到的作品，才能將這過程中所需的勇氣傳遞給其他人」。卓彥廷認為，創作需歷經諸多風險與危機，執著與勇氣的堅持才得以完成作品，疫情影響全球層面甚廣，時尚產業也不例外，推出３款時尚口罩套，希望透過作品激勵人心，讓大家在對抗疫情的同時可以更有力量。

成大校長蘇慧貞表示，面對疫病必須展現面對與前瞻的素養，以專業科技解決問題，以藝術文化產生力量，３款時尚口罩套兼具時尚感與實用性，其品牌特殊圖案來自卓彥廷自行研發的「MovISee」數位設計軟體，戴上後，平面圖案會變得立體，每個角度都有不同樣貌。Bloomsbury Square兩側為不同顏色，左臉酷勁、右臉氣質，可大玩變臉。Dreamscape線條圖案如電流交錯於口罩上，戴上後，凹凸間更顯動感。White Palace則呈現品牌獨有的有機動態細節，垂直的線條設計，讓戴口罩還能修飾兩頰輪廓。

尤其，炎夏來臨，卓彥廷指出，口罩套採用透氣舒適的仿絲機能布手工縫製而成，即便戴一整天也不悶熱。設計過程中，團隊反覆嘗試超過20種的圖案，最終選定３種不同風格。除校內團隊連夜趕工設計圖案外，成大校友成立的「台南數位印花」更是熬夜加班，趕在短短一周完成製作。

透過口罩套將一般外科口罩包覆住，萬一髒了就清洗外層，減少內層汙染與丟棄頻率，可延長口罩使用壽命。卓彥廷表示，若沒有近距離接觸體液、口沫風險時，口罩套可適用大多數場合，在口罩緊缺、管制時期，不失為替代方案。

(中時 )