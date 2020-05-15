在蔡英文總統520連任就職前夕，國民黨主席江啟臣今天五問蔡政府，包含受疫情影響，產業轉型政策該如何調整；畢業潮將至，裁員、無薪假飆升，如何給年輕人希望；如何降低少子化衝擊，他質問，民進黨一面倒向美國引來對岸加大力道打壓是最好戰略嗎？選舉結束，但民進黨抱持「逢國民黨必反」，是否相信朝野合作是台灣自由民主重要的基礎？

江啟臣上午舉行「國政挑戰」記者會，在疫情逐漸趨緩之際，江啟臣關切後續對經濟的衝擊影響，預言這場世紀疫情將帶來四個重大挑戰，包含疫情肆虐，嚴重衝擊美國，導致美國的全球影響力也受到挑戰；貿易戰還沒結束，現在中美衝突進一步升高，也提升台海軍事衝突風險。

另外，疫情重挫過往全球化的大趨勢，造成過去全球經濟分工紅利的「回吐」；疫情期間各國舉債、印鈔票，也會對全球金融貨幣體系，帶來更大的不確定性。

江啟臣說，因此在520前夕，要五問蔡英文總統，包含面對產業供應鏈的斷鍊重組、觀光人潮劇減，除了紓困，蔡政府有沒有其他中長期的振興計畫？產業轉型政策有沒有隨之調整？又該如何進行全球布局？還是只要繼續前四年的新南向政策？

其次，畢業潮即將到來，但今年踏入職場的畢業生，可能也是最失落的一代。眼前企業陸續裁員，無薪假人數飆高，自由業苦撐待變，創投基金收回；蔡總統面對這群看不到希望的年輕人，打算拿出什麼作為，給予希望？

另外，台灣社會許多問題從根源都來自少子化，包括產業轉型、各級教育、社會福利或國防升級，都受到少子化的嚴重影響和衝擊，請問蔡總統有何對策降低少子化衝擊？

再者，本次疫情造成中美衝突升高，台灣夾在兩強間，原應在外交兩岸上維持高度、力求平衡，但蔡政府卻幾乎是一面倒地依賴美國，導致對岸更大的打壓與圍堵，請問總統這是對台灣最好的戰略嗎？

最後，疫情爆發以來，國民黨基於「朝野合作、共同防疫」原則，全力支持政府施政，更研議提供各種對策、建議。但遺憾的是，就算選舉早已結束，過去幾個月民進黨政府仍維持著「逢國民黨必反」的態度，絲毫未展現出任何執政朝野合作的高度。

江啟臣質問蔡總統，你是否同意，朝野合作是台灣自由民主重要的基礎？是否相信藍綠對話的可能？還是為了民進黨的長期執政，不惜代價也要對國民黨堅壁清野、追剿到底？

(中時 )