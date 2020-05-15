備受矚目的不當黨產條例聲請釋憲案，司法院大法官決議在6月30日上午於憲法法庭開庭辯論，辯論的重點包括黨產條例是否屬於個案立法、有無違反法律明確性，及黨產會的組織有無違憲？辯論終結後，司法院大法官將擇期宣示解釋結果。

憲法法庭辯論的爭點有，以法律位階規範之黨產條例，設置黨產會認定並處理政黨及其附隨組織之不當取得財產，是否就憲法保留之事項而為規範？黨產會之組織，不受中央行政機關組織基準法之限制，是否違反憲法增修條文規定？

行政院下設黨產會，由黨產會主動調查並經聽證程序作成認定附隨組織之處分，是否侵害司法權而違反權力分立原則？黨產條例是否屬於個案立法而違憲？法人、團體或機構是否受政黨「實質控制」，定義附隨組織，是否違反法律明確性原則？

另外，將曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構，納入附隨組織之定義範圍，是否違反法律禁止溯及既往原則？其範圍是否超出立法目的，而違反比例原則？

(中時 )