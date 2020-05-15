「台北國際書展線上書展」15日展開，網站正式上線，以「閱讀新風景Online」為主題，規劃「主題展Online」、「閱讀沙龍Online」、「Online Books秀」、「閱讀大小事」等4大特色焦點。「閱讀沙龍Online」預計將有超過500部閱讀線上影片，台北書展基金會更自行製播精選活動影片，將於15日起由「畫出流光裡的中華商場—阮光民、小莊談《天橋上的魔術師圖像版》」打頭陣，每天中午12點半陸續上線。

今年台北國際書展雖然因為疫情取消，但台北書展基金會董事長林訓民日前接受採訪時表示，看到義大利波隆那書展舉辦線上展的消息，台北書展基金會這幾個月來也和文化部共同策劃在線上舉辦台北國際書展，雖然不會有書展的版權交易、書籍銷售等，但會將閱讀講座活動拉到線上，也提供出版社連結。

「閱讀沙龍Online」則有書展基金會製播的28支精選閱讀活動影片。5月16日將推出「最美麗的主持人」的白嘉莉與時報董事長趙政岷的對談「讓我們一起美麗堅強面對困境」、5月17日由2020波隆那書展拉加茲童書獎青年漫畫類首獎阿尼默與作家孫梓評感性分享。後續包含信誼幼兒文學獎得主周見信、知名樂評人焦元溥、2020書展大獎得主黃一峰、蔡慶樺、胡晴舫及陳怡如，華文靈異天后笭菁等人也將參與「閱讀沙龍Online」。

除此之外，也有來自法國、德國和香港的作家參與閱讀沙龍。法國在台協會邀請知名作家艾希克．維雅、艾曼紐．勒帕吉在法國自家錄製短片，將分別於5月18日及5月26日「閱讀沙龍Online」首播。台北歌德學院則邀請德國作家羅南．史坦格、自由記者揚．蒙浩特參與。香港則有2019威尼斯影展最佳劇本獎的動畫《繼臺園七號》等活動。

「台北國際書展線上書展」也規劃六個線上主題展，包括「費里尼的美味人生插畫展」、「2020台北國際書展大獎」、「2020金蝶獎」、「走～讀博物館」文化部七館聯展、「國美館‧藝時代漫漫讀」及「中小學生讀物選介主題展」等。「Online Books秀」則有百家出版社、累積千本新書推薦可供讀者參考。

(中時 )