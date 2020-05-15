彰化縣長王惠美和市長林世賢，關心紓困辦理。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美和市長林世賢，關心紓困辦理。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美和市長林世賢，關心紓困辦理。（吳敏菁攝）

急難紓困連日來吸引大排長龍遞件已達5千多件，民眾多不曉得如何申辦，中央原規劃電腦登打系統牛步，幸經縣府與公所逐步克服，至14日止已核定612件、638萬5千元，為6都以外最快，基層公務員抱著服務的新，每天晚上加班到8、9點。

王惠美表示，受新冠肺炎疫情影響，鄉親生活受衝擊，政府開始發放1萬元的紓困金，很多鄉親不清楚是否符合申請資格，加上最初電腦系統1小時內只能輸入2至3人的資料，造成許多混亂，縣府社會處與積極中央溝通，精進電腦功能，加上縣府以及公所努力，逐步克服，感謝縣內所有鄉鎮長、公所團隊以及縣府派駐地方的同仁以及志工的不分黨派共同努力，鄉親能盡快拿到紓困金，解燃眉之急。

王惠美14日到彰化市公所關心紓困辦理情形，彰化市長林世賢感謝，表示期間公所基層的工作人員非常辛勞，每天都加班到8、9點、假日也要來加班，但是為了民眾權益，公務人員願意犧牲時間，也呼籲中央政府應該給予基層工作人員加班費，中央應該將申請流程予以e化升級成2.0版。

林世賢表示，整個社會課同仁都全力處理紓困審核業務，排擠到其他社會課例行性業務，時值報稅時期，從網路報稅的資料就可以知道到底是誰需要紓困金，這些e化應該由中央統一辦理，再由地方執行。

縣府指出，5月7日起也調派社會處同仁、原派駐公所之國民年金服務員及志工們，全力支援各鄉鎮市公所受理案件，協助向民眾說明及解釋，希望民眾申請時，除了攜帶身分證外，儘量檢附證明文件，以利公所承辦加速審核。

(中時 )