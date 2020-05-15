人民幣兌美元中間價15日報7.0936，較14日7.0948，升12個基點。15日中間價較14日4時30分收報7.0948，升12個基點；較14日晚上11時30分收報7.094，升4個基點。

香港信報報導，中國人民銀行連續31日暫停逆回購（附賣回）操作。人行15日不展開逆回購（附賣回）操作，為連續第31日暫停。

(工商 )

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