人民幣中間價升12個基點 人行連續31日暫停逆回購 11:392020/05/15 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價15日報7.0936，較14日7.0948，升12個基點。15日中間價較14日4時30分收報7.0948，升12個基點；較14日晚上11時30分收報7.094，升4個基點。 香港信報報導，中國人民銀行連續31日暫停逆回購（附賣回）操作。人行15日不展開逆回購（附賣回）操作，為連續第31日暫停。 (工商 ) #基點 #暫停逆回購 #收報 #附賣 #人行 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣微幅升值 中間價升19點 10:382020/05/11 財經 滬指近平收 站上2,900關口 15:502020/05/11 財經 人幣在岸價收跌72點 19:202020/05/11 財經 人民幣在岸、離岸雙雙走跌 10:522020/05/12 財經 滬指收跌0.1％ 創業板V型反彈漲1％ 15:522020/05/12 財經 人民幣中間價升值44基點 10:412020/05/13 財經 A股震盪走高 深成指收盤微漲0.54％ 15:382020/05/13 財經 恒指收盤跌65點 騰訊業績公佈前股價跌0.3％ 16:292020/05/13 財經 在岸人民幣貶值51基點 17:432020/05/13 財經 首季成績單出爐 中小企領軍 合庫放款年增1,200億 04:102020/05/15 金融．稅務 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 即時 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 重磅！台積電宣布：赴亞利桑那設5奈米廠 2021年動工 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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