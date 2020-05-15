蔡英文總統520連任就職將至，國民黨主席江啟臣今天舉行「國政挑戰」記者會，盤點過去四年蔡政府施政得失，勾勒眼前國政挑戰，江表示，蔡政府總體表現因防疫而達到及格邊緣，但細看10項領域高達7項不及格，其中司法改革更是「死當」，離「謙卑」、「溝通」的政府愈來愈遙遠。

國民黨日前委託TVBS民調中心，檢視蔡政府過去四年在11個領域的施政表現，江啟臣上午在「國政挑戰」記者會上表示，蔡政府在社會安全、社會福利、環境保護的民眾滿意度相對較好；不過 6 點幾分也都稱不上高，充其量是「免強及格」。

江啟臣接著說，在經濟發展、改善低薪、青年發展、保障勞工等項目，跌到5字頭；透露出民眾對「民生經濟」持續低迷的感受，也讓人想起之前《勞基法》一修再修，所造成的三輸的情境，讓許多企業主感到無所適從，同時讓勞團感覺被背叛的亂象。

江啟臣指出，兩岸關係與外交的評分更低，大約只剩 5.5 分上下。蔡總統過去一年，藉著習五點、反送中、共諜案與中美對峙的大氛圍，塑造了「辣台妹」的一個氛圍，博得不少掌聲。他提醒，但當大選激情過去，我們仍得面對「上任四年連丟七個邦交國」的現實，以及更重要的，許多人擔憂區域衝突風險驟升的危險。

「最感慨的是墊底的司法改革」，江啟臣表示，蔡總統總以出身法律背景自豪，並在2016年曾召開「司法改革國是會議」，洋洋灑灑端出153頁成果報告，但四年後在民眾心中，卻只得到4.96分「死當」的成績。

江啟臣說，蔡政府的整體施政的滿意度卻有6.17相對較好的成績，推估是近期防疫情的表現，讓蔡政府得到較高肯定；但回看過去四年，我們不會忘記曾在街頭吶喊的勞工、曾被粗暴「年改」羞辱的軍公教、忍受不了「用肺發電」的爸爸媽媽，以及被其他許許多多爭議所撕裂的社會。

江啟臣表示，光看最近紓困帶來的「萬元之亂」，如何造成基層公所人員與民眾的不滿，就知道四年下來，蔡政府離「謙卑」，離「溝通」的距離仍有多遠。

(中時 )