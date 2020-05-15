新竹區監理所即將於6月8日至10日，開放熱門車牌競標。（莊旻靜攝）

新竹區監理所訂於6月8日至10日辦理自用小客車、貨車BMW車牌競標，開放區間號碼為BMW-0515至BMW-0520及BMW-6688，不含4，共計20副車牌號碼，民眾可利用自然人憑證，並加入監理服務網會員，公告標售時段，上網參與競標。

新竹區監理所表示，BMW為名車縮寫，也深受國人喜好，此次釋出號碼包含0520、6688等諧音，均為熱門車牌，估計會造成搶標。

民眾可利用自然人憑證，加入監理服務網會員，並於公告標售時段，上網參與競標。參加競標條件、競標作業規定、繳交投標金方式、申領牌照及其他相關規定，另於監理服務網-號牌標售網頁公告，網址：https：／／www.mvdis.gov.tw瀏覽公告。

另外，有意參加標牌的民眾，參與競標的會員帳號所設定最高競標金額，或出價超過30萬元時，須先線上即時轉帳繳交20％保證金，即6萬元，才可繼續參與競標。

(中時 )