大甲鎮瀾宮董事長顏清標由高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆操刀「換肝」，各界關懷紛湧而至，台中市議會副議長顏莉敏15日表示，對父親手術真「嘸甘」，感謝醫療團隊手術順利，請大家不要破費送花圈、花籃，或到醫院慰問，二哥顏仁賢昨天已轉到並通病房，家人特別租民宿就近照料，「家父和我二哥都收到您的祝福」。

顏莉敏今天在開議前受訪表示，再次的感謝大家祝福，手術情形主治醫師還有醫療團隊已有對外清楚說明，這段期間親朋好友希望能送花圈或者是花籃，甚至親自到醫院去慰問，她感謝大家，請大家不要破費。

她強調，這段時間防疫為重，不要送花圈花籃，不要大家破費以外，也不要造成醫院醫護人員困擾，也呼籲如果有任何身體不適，請第一時間盡快找醫師檢查，積極面對自己身體，作積極的處置，對身體負責的態度。

顏莉敏也呼籲，台灣民間用所謂很多偏方，請不要去相信，因為只會延誤醫療治療，她謝謝醫療團隊，主治醫師、醫護人員，更感謝來自全台灣所有好朋友關心慰問及祝福。

她說，捐肝的二哥，現在術後恢復情形也都非常良好，昨天已經到一般病房，顏清標還要兩周時間在加護病房。

對外傳因脂肪肝沒有捐成，顏莉敏表示，那是誤傳，自己身體健康，子女都有意願要捐肝，是顏仁賢第一順位，二哥他是最適合的，她是第二順位，昨天到醫院探視的時候，只能透過視訊畫面，沒有辦法與父親聊天，現在由媽媽和嫂嫂到醫院照顧，家人在附近租了一間民宿方便就近照顧。

顏莉敏說，顏清標術前有去鎮瀾宮向媽祖拜拜，祈求手術順利，她也透露，父親要換肝，全家都非常緊張，對醫療團隊感到非常信任，有大家的祝福，手術非常順利，憶起剛聽到父親要手術時，身為他的子女都很捨不得和心疼，現在讓父親好好靜養，早日恢復健康。

(中時 )