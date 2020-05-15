教育部15日公布台灣與牛津大學合設獎學金錄取名單，計有5名正取、1名備取，至此「教育部與世界百大合作設置獎學金」14校皆已放榜，共52人錄取，人數創歷年新高。不過14所世界名校幾乎都在疫情仍未緩解的歐美，是否影響入學？對此教育部表示國外學校皆可先註冊、上網課，待秋冬疫情稍緩再入學，甚至有國外學校已經發給台籍錄取學生生活費，即使該名學生人還在台灣。

為讓我國優秀學子有更多機會赴世界百大名校攻讀博士學位，教育部2011年起先和英國劍橋大學合作設置獎學金，之後合作學校陸續增加到英國劍橋、牛津；美國聖路易市華盛頓大學、南加州大學、加州理工學院、伊利諾大學香檳分校、柏克萊加州大學、約翰霍普金斯大學Whiting工程學院；澳洲國立大學、雪梨大學；法國巴黎薩克雷大學聯盟－巴黎南區大學、比利時荷語魯汶大學、瑞士洛桑聯邦理工學院及韓國科學技術院等14校，累計獎助184名學生。今年3月底美國聖路易市華盛頓大學等8校已放榜，4月底英國劍橋大學等5校再公布錄取名單，牛津大學是最後1所放榜學校。

該獎學金是由我方教育部與百大名校共同甄選，平均分攤學費、生活費等獎助金額，獎助期限3年至4年，每校錄取3至5人。今年共錄取52人，人數是歷年新高。

教育部國際及兩岸教育司科長曾素貞對本報表示，錄取者跟公費生狀況差不多，即便現在沒辦法前往留學國，還是可以先註冊、上網課，且因為都是博士生不見得要上課，也都找到指導教授，所以都可以透過視訊或電郵來溝通研究計畫，有些研究在台灣也可以做，除非是要用到實驗室。

曾素貞說，如果學生有安全上的疑慮，教育部都可以協助。像瑞士洛桑主動表示會視疫情延到10月、11月入學，又如澳洲雪梨大學1年有4個學期，學校表示如果第3學期7月沒辦法入學，那就第4學期10月入學。目前還沒有學生需要延到明年再用這筆獎學金，甚至有些學校已經發給人還在台灣的錄取者生活費。

(旺報 )