冤獄19年 謝志宏獲判無罪淚灑高分院 11:512020/05/15 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 冤獄19年的謝志宏獲配無罪，在台南高分院前接受獻花。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 謝志宏（前方黑衣者）在高分院獲判無罪後，步出法庭接受聲援團體歡呼。（程炳璋攝） 台南市歸仁區2000年發生1件一男一女命案，謝志宏遭老大郭俊偉拖下水被判死刑，關押長達19年，案經2019年高分院檢察官翻案，二審法官15日決定撤銷原判，謝男獲判無罪，當庭飆淚，場外聲援團體為他歡呼。 (中時 ) #高分院 #檢察官 #台南市 #郭俊偉 #二審 也許您會感興趣 推薦閱讀 南市菜市場宅配三牲四果 瞄準周邊工業區 13:042020/05/11 社會 女友與賓士男上摩鐵 男友毆小王反遭法辦 20:422020/05/11 社會 美國西柯紋納市 與台南締結友誼市 04:102020/05/12 地方新聞 超前部署 台南啟動節水抗旱 04:102020/05/12 地方新聞 護師節 黃偉哲贈5千株火鶴花：謝謝守護天使 14:302020/05/12 生活 散布疫情假消息 台南市警移送67人 16:252020/05/12 社會 南市環保局招考臨時清潔人員 首日報名達1400人 18:392020/05/12 生活 《半導體》家登台南市不動產賣予台積電 估賺5.18億元 08:012020/05/13 財經 急修法 延長精障監護處分時間 04:102020/05/14 社會新聞 台南警察變成通緝犯！撞死人＋暴力討債 被同事親手上銬 12:122020/05/14 社會 社會熱門新聞 台南歸仁雙屍命案再審大逆轉 謝志宏死刑判無罪 - 社會 酒店妹「不賣身」 男友找兄弟一試破功還暈船 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 新北汐止男子陳屍水塔 住戶飲用11天屍水 - 社會 衝浪衝上床！人妻勾衝浪猛男：「倫家xx癢癢」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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