謝志宏（前方黑衣者）在高分院獲判無罪後，步出法庭接受聲援團體歡呼。（程炳璋攝）
謝志宏（前方黑衣者）在高分院獲判無罪後，步出法庭接受聲援團體歡呼。（程炳璋攝）

台南市歸仁區2000年發生1件一男一女命案，謝志宏遭老大郭俊偉拖下水被判死刑，關押長達19年，案經2019年高分院檢察官翻案，二審法官15日決定撤銷原判，謝男獲判無罪，當庭飆淚，場外聲援團體為他歡呼。

(中時 )

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