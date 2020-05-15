◎中颱黃蜂影響會考？ 不排除明天發海警

今年首颱黃蜂昨登陸菲律賓後，目前位置距離台灣1100公里，朝西北西進行。氣象局今(15)日表示，黃蜂在16、17日兩天影響台灣最大，不排除最快明天發出海警。黃蜂靠近台灣時，恐會出現東半部雨勢較大、西半部地區溫度偏高炎熱。

◎歸仁雙屍案逆轉 謝嫌死刑判無罪

2000年6月台南市歸仁區雙屍命案，原本被三審判決死刑定讞的被告謝志宏，獲檢方調查認為沒有殺人事證，經聲請再審後無保獲釋，台南高分院上午宣判，改判謝志宏無罪。

◎母子買凶殺父屍藏冰櫃 判18年

前年高雄市發生駭人聽聞的冰櫃藏屍命案，檢警查出丁泰文因不滿父親長期家暴，竟夥同母親洪瑞敏及2名朋友買凶弒父，然後將屍體放在住家1樓冰櫃；最高法院維持原判決，將丁男判處18年2月，洪女因減刑後輕判8年，2名友人各判刑13年及15年定讞。

◎基隆大街濫倒20噸廢土 警徹夜調電眼逮人

基隆七堵區大同街昨發現路中央遭人濫倒廢土，土方連綿達8公尺、數量多達20噸，造成不少騎士險些摔車，警方調閱監視器發現犯案砂石車刻意將車牌及車身以膠帶、噴漆遮蔽，經徹夜追查今早將黃姓司機逮捕到案，依法進行開罰。

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(中時電子報)