勞動部4月20日公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，投保在職業工會勞工，符合相關條件可向所屬工會提出申請，審核通過者，一次將核予3個月、共計3萬元的生活補貼，桃園市符合資格者約8萬2,533人，統計13日，經勞動部勞工保險局核定同意補貼撥款人數為7萬1,803人，核定同意補貼比例達87％。

勞動局說，根據統計資料，目前桃園市大型職業工會申請情形，桃園市百貨食品銷售員職業工會、桃園市泥水業職業工會、桃園市美容業職業工會、桃園市燙髮美容職業工會申請比例已達100％，另桃園市縫紉業職業工會、桃園市營造業職業工會、桃園市餐飲業職業工會等申請比例也逾95％。

而從事汽車駕駛工作者，除可透過職業工會申請外，也可向交通部申請相關紓困補助。再依據統計資料，桃園市目前仍有將近1萬730人未獲核定補助，部分申請案件已由勞保局審核中，另針對部分可申辦但未申辦者，勞動局籲請工會可主動通知符合資格之會員並向其確認申辦意願，以維護勞工權益。

勞動局表示，「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」自4月20日上路後各職業工會均不遺於力協助會員申辦，勞動局也函請各職業工會協助會員申請時應做好相關防疫措施，鄭文燦市長除了親自視察工會受理情形外，也責請勞動局依工會達成率辦理後續獎勵措施，以慰勞並感謝工會辛勞，鄭市長並於5月12日防疫專案會議中宣布工會獎勵將選擇適當時機發放。

勞動局呼籲只要符合「3/31前已在職業工會參加勞工保險」、「投保薪資2萬4000元(含)以下」，以及「107年個人綜合所得未達課稅標準」三項條件，每月即可領取1萬元的紓困補助，總共可以領取3個月。請符合資格者5月22日受理截止日前洽所屬職業工會，經工會審核後勞保局將儘速撥款。

(工商 )