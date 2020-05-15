社群軟體巨頭臉書（Facebook）14日晚間傳出與中國移動、南非最大的電信營運商MTN、法國Orange和英國沃達豐等公司，以及非洲當地網路營運商，合作展開名為「2Africa」的非洲大型海底電纜項目，以便讓非洲人上網。

截至15日上午11時35分，港股上市的中國移動每股報56.9港元，上漲0.08％。

新浪科技援引外媒報導，上述海底電纜將由Alcatel Submarine Networks負責建設。Facebook指出，這條電纜全長3.7萬公里，幾乎與地球周長相等。目前還不清楚Facebook及其合作夥伴為該項目投入多少資金。

Facebook表示，該項目其中一個主要目標是，為非洲帶來更多的連通性。Facebook在一篇部落格文章中提及，非洲大陸目前是世界上網路連接最匱乏地區，僅四分之一多一點的人口連上互聯網。

Facebook表示，該項目是全球大型海底電纜項目之一，其容量將超過目前非洲全部海底電纜的總容量。該電纜將連接歐洲、中東及非洲的23個國家，並透過歐亞海纜進一步連接亞洲地區，預計於2023或2024年投入使用。

目前，另一互聯網巨頭谷歌（Google）也在建設名為「Equiano」的海底電纜，連接非洲和歐洲。谷歌預計，該海纜將在2021年建成並投入使用。

(工商 )