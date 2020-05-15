行政院長蘇貞昌啟動內閣人事徵詢，據了解，文化部長鄭麗君請辭獲准後，遺缺由客委會主委李永得接任，客委會副主委楊長鎮升任主委。另外，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍都獲得留任。

據悉，鄭麗君早在1/19日大選結束，即向府院高層請辭，後一直延至520交接，而李永得接任文化部長一職，早已內定，文化界很早就傳出風聲。

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