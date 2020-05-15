文化部長李永得接任 楊長鎮接客委會主委 12:232020/05/15 工商 蘇秀慧、 呂雪彗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內閣改組徐國勇確定留任。（張理國攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌啟動內閣人事徵詢，據了解，文化部長鄭麗君請辭獲准後，遺缺由客委會主委李永得接任，客委會副主委楊長鎮升任主委。另外，內政部長徐國勇、交通部長林佳龍都獲得留任。 據悉，鄭麗君早在1/19日大選結束，即向府院高層請辭，後一直延至520交接，而李永得接任文化部長一職，早已內定，文化界很早就傳出風聲。 (工商 ) #文化部長 #李永得 #接任 #楊長 #客委會主委 也許您會感興趣 推薦閱讀 內閣今總辭 人事2階段微調 04:102020/05/14 政治要聞 鄭麗君為他不續任文化部長 臉書長文感性告別 13:282020/05/14 生活 鄭麗君去職原因曝光 若總統阿姨連任、媽媽就回家陪你！ 16:012020/05/14 生活 鄭麗君告別文化部 感謝總統院長與各界 15:412020/05/14 生活 鄭麗君辭官回家 綠營美女結婚、產子低調又富有 18:522020/05/14 生活 辭去文化部長 鄭麗君不談遺憾：學習不為自己流眼淚 20:392020/05/14 生活 大黑馬！傳顧立雄接國安會祕書長 07:532020/05/15 政治 將接任國民黨中市黨部主委 林敏霖：布局市長、議員選舉 11:272020/05/15 政治 內閣改組 李永得接文化部、楊長鎮接客委會、徐國勇留任 11:172020/05/15 政治 內閣改組 多個部會接任人選曝光 11:562020/05/15 政治 生活熱門新聞 陳建仁回中研院被酸「擇優」 醫反嗆：只顯示你很可悲 - 生活 最強梅雨下周襲全台！吳德榮：劇烈天氣持續6天 - 生活 台東》散步撿到龍蝦 原來是史上最「蝦」越獄 - 生活 女生看婦產科都找男醫生？原因曝光出乎意料 - 生活 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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