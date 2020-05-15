朱真楷／台北報導

台灣接連發生精神疾病患者殺人獲判無罪或輕判的案例，為避免疾病成為蓄意犯罪者的免死金牌，立法院今一讀通過《刑法》部分條文修正草案，明定患有精神疾病的犯嫌，若犯下本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑的行為，其監護期間從5年增加至10年以上；且審理期間，也應由「2位以上專科醫師」分別組成團隊進行精神鑑定，避免現行只由1個醫療團隊判斷犯嫌的精神狀況。

從小燈泡案、台中牙醫診所命案到台鐵殺警案等，均因兇嫌經醫師判定罹患思覺失調，因而逃過死刑，甚至無罪。其中，台中牙醫師王冠中命案的遺孀，在命案發生後審理期間，多次公開呼籲台灣不該淪為「詐病」者的殺人天堂，日前更赴總統府向蔡英文總統陳情，事後由蔡英文親筆回信承諾改進司法制度。

就在輿論質疑司法缺陷之際，國民立委謝衣鳳、萬美玲、徐志榮等人，已提出《刑法》第19條、第87條的修正草案。

其中，針對部分犯下刑案的思覺失調患者，因強制就醫期間僅5年（例如，台鐵殺警案兇手獲判無罪，僅被法官裁定監護處分5年），當5年時限一到，即便病況並未顯著改善，依法政府無法再強制要求就醫。

因此，國民黨立委提出的《刑法》第87條修正草案，主要概念就是「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪者，監護期間為10年以上」；且執行期間屆滿前，經精神鑑定足認有再犯或有危害公共安全之虞，得再延長監護。

謝衣鳳就指出，美國加州刑法第1026.5條規定，法官對殺人無罪的精障被告，可以宣告同等刑期的隔離治療；紐約州刑事訴訟法第330.20條也規定法官宣告的隔離治療「沒有期限」；德國法院也可以依德國《刑法》第63條宣告將精障被告收容於精神病院，且是依據病患的病情，來決定安全管束需要多久。

另方面，由於現行司法審理期間精神鑑定單位僅由1方執行，因此國民黨也特別針對《刑法》第19條提出修正，草案明訂對於精神疾病患者若犯下最重本刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，應由司法機關送請精神鑑定，且鑑定應由「2位以上專科醫師」，「分別組成團隊」來進行鑑定。

這2項修正草案在今天列入立法院院會報告事項，經宣讀後，已順利完成一讀，並送交司法法制委員會進行實質審查。

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(中時 )