作為全球智慧型手機出貨龍頭，三星(Samsung)持續探索智慧型手機的全新可能性。繼在 2019 年推出可折疊螢幕手機 Galaxy Fold 之後，三星在智慧型手機領域的最新力做就是「量子手機」。這與一般智慧型手機有什麼不同？一起來了解。

三星稍早前連同南韓三大電信之一的 SK Telecom(SK電信)發表 Galaxy A Quantum 量子手機。是全球第一款內建 QRNG(Quantum Random Number Generator) 晶片的 5G 手機。規格上 Galaxy A Quantum 就是改版的 Galaxy A71 5G，在南韓定價 649000 韓元，約新台幣 17200 元。

三星與 SK 電信攜手，發表第一款量子手機 Galaxy A Quantum 。(摘自SK 電信)

無庸置疑，這一款手機最特別之處就是在於內建 QRNG 晶片，乃是由 SK 電信瑞士子公司 ID Quantique 所開發的 SKT IDQ S2Q000 QRNG 晶片，是由一個 LED 以及一個 CMOS 感光元件所組成。運作原理是透過 LED 照射 CMOS，然後透過讀取 CMOS 產生的光源雜訊來隨機生成亂數序列。透過量子密碼技術生成的隨機安全密鑰無法預測，進而提升了設備的安全性。以現在的技術來說，基本不存在被破解的可能性。據了解，這一款手機將會由 SK 電信獨賣，部分 SK 電信的服務，包含 SK Pay、以區塊鏈為基礎的 Initial 電子憑證服務等，都將可透過 QRNG 晶片來提升安全性。

對於現代人來說，手機內存有大量且個人私密的文件與內容，應用程式內也蒐集了與使用者相關的數據，當中也包含了密碼等資訊。提升手機的安全性，隨著人們對手機的倚賴程度提升，提升安全性是很明顯且極需滿足的需求。

與三星 2019 年首度推出 Galaxy Fold 可折疊螢幕手機類似，Galaxy A Quantum 初期也採用小量量產的方式，預計量產 100 萬部。規格上 Galaxy A Quamtum 搭載 6.7 吋 Super AMOLED 的 Infinity-O 螢幕，搭配螢幕下指紋辨識技術，背面搭載四攝(6400萬畫素主鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素微距鏡頭以及500萬畫素景深鏡頭)，正面則有 3200 萬畫素自拍鏡頭。運行基於 Android 10 的 One UI 2.0 系統。內建 Exynos 980 處理器、8GB RAM，支援 microSD 卡，也支援 5G、802.11 ac(Wi-Fi 5)、藍牙 5.0、NFC 等，支援快速充電也具備 3.5 mm 耳機孔。22 日起在 SK 電信開放預購，預購者可以額外獲得 Galaxy Buds 無線耳機。

(科技)