作為全球智慧型手機出貨龍頭，三星(Samsung)持續探索智慧型手機的全新可能性。繼在 2019 年推出可折疊螢幕手機 Galaxy Fold 之後，三星在智慧型手機領域的最新力做就是「量子手機」。這與一般智慧型手機有什麼不同？一起來了解。
三星稍早前連同南韓三大電信之一的 SK Telecom(SK電信)發表 Galaxy A Quantum 量子手機。是全球第一款內建 QRNG(Quantum Random Number Generator) 晶片的 5G 手機。規格上 Galaxy A Quantum 就是改版的 Galaxy A71 5G，在南韓定價 649000 韓元，約新台幣 17200 元。
無庸置疑，這一款手機最特別之處就是在於內建 QRNG 晶片，乃是由 SK 電信瑞士子公司 ID Quantique 所開發的 SKT IDQ S2Q000 QRNG 晶片，是由一個 LED 以及一個 CMOS 感光元件所組成。運作原理是透過 LED 照射 CMOS，然後透過讀取 CMOS 產生的光源雜訊來隨機生成亂數序列。透過量子密碼技術生成的隨機安全密鑰無法預測，進而提升了設備的安全性。以現在的技術來說，基本不存在被破解的可能性。據了解，這一款手機將會由 SK 電信獨賣，部分 SK 電信的服務，包含 SK Pay、以區塊鏈為基礎的 Initial 電子憑證服務等，都將可透過 QRNG 晶片來提升安全性。
對於現代人來說，手機內存有大量且個人私密的文件與內容，應用程式內也蒐集了與使用者相關的數據，當中也包含了密碼等資訊。提升手機的安全性，隨著人們對手機的倚賴程度提升，提升安全性是很明顯且極需滿足的需求。
與三星 2019 年首度推出 Galaxy Fold 可折疊螢幕手機類似，Galaxy A Quantum 初期也採用小量量產的方式，預計量產 100 萬部。規格上 Galaxy A Quamtum 搭載 6.7 吋 Super AMOLED 的 Infinity-O 螢幕，搭配螢幕下指紋辨識技術，背面搭載四攝(6400萬畫素主鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、500萬畫素微距鏡頭以及500萬畫素景深鏡頭)，正面則有 3200 萬畫素自拍鏡頭。運行基於 Android 10 的 One UI 2.0 系統。內建 Exynos 980 處理器、8GB RAM，支援 microSD 卡，也支援 5G、802.11 ac(Wi-Fi 5)、藍牙 5.0、NFC 等，支援快速充電也具備 3.5 mm 耳機孔。22 日起在 SK 電信開放預購，預購者可以額外獲得 Galaxy Buds 無線耳機。
(科技)
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