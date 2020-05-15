台東池上青農魏瑞廷14日難得農閒外出散步，走著竟再自家附近的草地上發現了1隻活生生的龍蝦，這「天上掉下來的禮物」原來自朋友帶來送他的「伴手禮」，朋友到訪魏瑞廷不在家，於是將伴手禮放在門旁，卻被父親不慎推倒，才發生這件史上最「蝦」的越獄事件。

台東池上青農魏瑞廷臉書14日上傳1段趣味的照片，標題為「台灣真是寶島，散步也能遇到龍蝦」，讓網友們瘋狂討論，有的留言是他掉的，有的說是他養的寵物，甚至有網友逗趣說，外來種約我一起消滅他，另外，還有網友分享求認養，各式各樣的留言都有。

原來是魏瑞廷友人花蓮的「055龍哥斯特」主廚，特地來台東渡假順道拜訪他，結果他因有要事外出，龍哥斯特主廚就將帶來伴手禮「生鮮活龍蝦」，放進保冷箱擺放在魏瑞廷家中門口後就繼續他的渡假之旅。

之後魏瑞廷父親回家沒注意門旁放置的保冷箱，在搬東西時不慎將箱子推翻，箱內的龍蝦就此展開「越獄行動」，剛好魏瑞廷外難得農閒外出散步放空自己，結果走沒多久就發現住家附近的草地上發現這隻生猛龍蝦，一開始以為是玩具，走近一看，不得了竟是活的！

魏瑞廷心想天上掉下來的禮物，開心的把牠撿起來！但想說這龍蝦應該算是遺失物，牠的主人一定會很著急回來找牠，就在現場等待失主，等了一會，後來才接獲龍哥斯特主廚通知，才知道這「天下掉下來的禮物」竟就是友人送的伴手禮，讓魏瑞廷不禁笑稱這應該算最「蝦」的緝捕歸案吧！

(中時 )